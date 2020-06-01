Женское здоровье

Люди, которые не чувствуют боль, существуют: во всем виновата генетическая мутация

43 минуты ago Женское здоровье 0

Чувство физической боли – защитная реакция тела. Она помогает выжить, быть более осторожными, чтобы не получить опасных ранения и тяжелые травмы. Но есть люди,

Подробнее
Создание сайтов
© Copyright 2020, Все права защищены