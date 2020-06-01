Если есть много фруктов и овощей и при этом регулярно исключать из меню крупы и хлеб, то можно запросто прибавить себе лишних лет. Что нужно знать о питании, чтобы не состариться раньше срока? Испанские учёные установили, что сильно переработанные продукты ускоряют старение. К таким продуктам они отнесли те, в составе которых пять и больше различных добавок — красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и т. …