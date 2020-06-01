Испробовав на себе десятки различных диет, которые дают лишь кратковременный результат, многие задаются вопросом, как изменить свой режим питания, чтобы похудетьПодробнее
Капризный кальций. Из каких продуктов он усваивается лучше?
У каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины после 50 лет выявляется остеопороз из-за нехватки кальция. Этот микроэлемент необходим и для работы сердца, а также выполнения прочих функций организма. Как правильно питаться, чтобы организм получал кальций? Из каких продуктов растительного или животного происхождения кальций усваивается лучше? Объяснила зав. консультативно-диагностическим центром «Здоровое …Подробнее
Три стакана в день. Почему те, кто пьёт молоко, реже толстеют и болеют?
Как молочные продукты помогают в профилактике и лечении сердечно-сосудистых и других заболеваний? Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Алла Погожева. — Молочные продукты всегда использовались в диетическом питании при различных состояниях и заболеваниях. В частности, при гастритах, язвенной болезни желудка и …Подробнее
Загадки кофейной гущи. Почему одних кофе бодрит, а других усыпляет?
Отношение к кофе у врачей настороженное. Долгое время считалось, что этот напиток повышает артериальное давление, провоцирует аритмию и нежелательно влияет на печень. Однако популярность кофе во всем мире (и особенно в странах с высокой продолжительностью жизни) была настолько велика, что ученые решили уточнить данные предыдущих исследований, большинство из которых было …Подробнее
Петрушка. И хрен с ней. Какие антиоксиданты и антибиотики растут на грядке
До урожая сезонных овощей и фруктов ещё далеко, но на огородах появилась первая зелень. натуральные витамины из неё отлично усваиваются и не сбивают обменные процессы. Что стоит добавить в блюда — рассказывает президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселёва. Природные витамины — Сейчас ещё вовсю цветёт первоцвет. Всего одного-двух его листьев хватает для удовлетворения суточной потребности взрослого человека в витамине С. Много …Подробнее
Что ворует молодость? Диетолог — о том, как не состариться от еды
Если есть много фруктов и овощей и при этом регулярно исключать из меню крупы и хлеб, то можно запросто прибавить себе лишних лет. Что нужно знать о питании, чтобы не состариться раньше срока? Испанские учёные установили, что сильно переработанные продукты ускоряют старение. К таким продуктам они отнесли те, в составе которых пять и больше различных добавок — красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и т. …Подробнее
Спасает от простуды, влияет на потенцию? Врач — о пользе и вреде чая
27 июня 1615 года считается датой, когда чай впервые был импортирован в Европу. С тех пор прошло больше четырехсот лет, а мы до сих пор знаем далеко не все об этом напитке и его разновидностях. Правда ли, что черный чай поднимает давление, а зеленый продлевает жизнь, можно ли пить его с …Подробнее
Онколог рассказал, от какого продукта он отказался, чтобы предотвратить рак
Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал о профилактике рака при помощи корректировки рациона, пишет Российская газета. В частности, он сообщил, что его семья давно отказалась от рафинированного подсолнечного масла. «Во-первых, продукт, который получен в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина), которые невозможно досконально очистить, – пояснил врач. …Подробнее
Какие специи способствуют похудению
Большое количество людей в мире страдает от избыточного веса. Многие из них усердно пытаются сбросить лишние килограммы, используя специальные диетыПодробнее
Лечебный пломбир. Можно ли побороть болезни мороженым?
Мороженое — любимая сладость у многих детей и взрослых. Сложно устоять перед порцией вкусного пломбира или эскимо. Придуман такой десерт был еще в Древнем Востоке — 3000 лет назад сладкий лед подавали к столу зажиточных китайцев. Ванильное мороженое появилось в 1649 году. И сегодня оно продолжает оставаться фаворитом в рационе каждого человека. При этом некоторые используют его не только как десерт, …Подробнее